Amoureux de Virgil van Dijk, Liverpool a mis la main sur un nouveau talent néerlandais. Les Reds ont recruté Sepp van den Berg (17 ans, 1m90, 78 kg) au PEC Zwolle pour environ 3 M€.

Apparu à 22 reprises en Eredivisie depuis la saison passée, le jeune défenseur central, pisté par le Bayern Munich ou encore l’Ajax Amsterdam, a choisi de rejoindre Anfield. Il est décrit comme très bon tacleur et adroit balle au pied. Il a signé un contrat longue durée.

Welcome to Liverpool FC, Sepp #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg https://t.co/Mf8uphGrAY

— Liverpool FC (@LFC) June 27, 2019