Depuis le début de saison, Loïc Badiashile n’a disputé que quatre rencontres toutes compétitions confondues avec l’AS Monaco, mais le gardien de 20 ans s’est fait connaître aux yeux du grand public, notamment grâce sa performance en quart de finale de Coupe de la Ligue BKT face au Stade Rennais, avec plusieurs tirs au but arrêtés. Et pour trouver un peu plus de temps de jeu, le natif de Limoges a décidé de quitter l’ASM.

Véritable bourreau du Stade Rennais le 9 janvier dernier, Loïc Badiashile rejoint justement la formation bretonne jusqu’à la fin de la saison. « Loïc Badiashile finira la saison 2018/2019 en Bretagne. Le gardien de but, formé à l’Academy, qui a disputé trois matchs sous les couleurs de l’AS Monaco lors de cet exercice, évoluera au Stade Rennais jusqu’à la fin de saison, où il est prêté avec option d’achat », a annoncé l’ASM. Poussé vers la sortie depuis le retour de Leonardo Jardim, le principal concerné sera donc en concurrence avec Tomas Koubek, l’actuel portier numéro un du Stade Rennais.