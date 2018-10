C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Le défenseur de Manchester United Luke Shaw (23 ans) a paraphé un nouveau bail avec les Red Devils. Initialement sous contrat jusqu’en juin prochain, l’international anglais a prolongé jusqu’en juin 2023.

Une belle récompense pour l’intéressé qui est régulièrement titulaire cette saison avec José Mourinho (sept matches joués en Premier League). La prolongation de Luke Shaw actée, United devrait plancher prochainement sur les dossiers David De Gea et Anthony Martial.

— Manchester United (@ManUtd) 18 octobre 2018