Promu en Premier League cette saison, Sheffield United annonce l’arrivée d’une cinquième recrue en la personne du Français Lys Mousset (23 ans), formé au Havre, comme rapporte le site officiel du club.

L’attaquant a signé un contrat de trois ans en provenance de l’AFC Bournemouth, pour 11 millions d’euros selon Transfermarkt, permettant au club de battre pour la troisième fois son record de transfert. « Je pense qu’il nous conviendra parfaitement et le fait qu’il nous ait choisis parmi d’autres options montre qu’il a envie de bien faire les choses. C’est une activité fantastique pour nous sur le marché actuel et nous l’attendons avec impatience rejoindre l’équipe », confie son nouvel entraîneur Chris Wilder.

| For the third time this summer, the Blades have smashed the club's transfer record.

French striker Lys Mousset has signed a three-deal with the Blades after an undisclosed fee with AFC Bournemouth was reached for his services.#SUFC

