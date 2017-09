Arrivé en 2014 du côté de Stoke City, Mame Biram Diouf aura mis du temps à exploser outre-Manche après des échecs à Manchester United puis un prêt du côté des Blackburn Rovers.

Mais chez les Potters, il semble avoir trouvé sa place. Ses dirigeants lui ont d’ailleurs témoigné leur confiance en prolongeant son bail de quelques années. L’international sénégalais est désormais sous contrat avec Stoke City jusqu’en 2020.

@MameDiouf99 has today signed a new three-year deal with the Club until at least the summer of 2020.

#SCFC pic.twitter.com/XH2DvbdtQU

— Stoke City FC (@stokecity) 14 septembre 2017