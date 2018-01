Titularisé pour la première par Manchester United l’an dernier face à Arsenal (2-0), le jeune Axel Tuanzebe n’a disputé que 108 minutes avec les Red Devils cette saison. Un temps de jeu famélique pour le défenseur qui a opté pour un départ. Direction Aston Villa, quatrième de Championship dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Une expérience en D2 anglaise pour s’aguerrir avant un éventuel retour à Manchester United. A sa signature, Axel Tuanzebe a affirmé son envie d’aider Aston Villa a remonter en Premier League : « C’est un moment excitant dans ce club de football et tout le monde espère connaître la promotion. C’est le grand objectif, vous pouvez le sentir ici. »

We are delighted to announce the signing of Axel Tuanzebe on loan from @ManUtd...#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/yq1qMnnu5e

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 25 janvier 2018