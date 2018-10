C’était plus ou moins attendu, c’est désormais officiel. Blessé avec le Real Madrid depuis plusieurs jours, le latéral gauche brésilien Marcelo a déclaré forfait avec la sélection auriverde.

Ce dernier souffre d’une lésion musculaire au mollet droit et manquera donc les rencontres face à l’Arabie Saoudite le 12 octobre et l’Argentine le 16 octobre. La Fédération Brésilienne a communiqué ce jeudi le nom de son remplaçant. Ainsi, le latéral de l’Atlético de Madrid Filipe Luis, a été convoqué et devrait être la doublure d’Alex Sandro.