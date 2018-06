Grand nom du football néerlandais, Mark Van Bommel (41 ans), va connaître sa première équipe en tant qu’entraîneur principal. Celui qui a porté les couleurs du FC Barcelone, du Bayern Munich et de l’AC Milan va prendre en charge le PSV Eindhoven. Une équipe dont il a porté les couleurs entre 1995 et 2005 puis entre 2012 et 2013. Il dirigeait jusqu’à présent l’équipe U19.

Présent comme adjoint de l’Australie à la Coupe du monde où il évolue auprès de son beau-père Bert van Marwijk, il a eu la possibilité d’apprendre à son contact. Il rejoindra les Boeren après la compétition. En cas de parcours exceptionnel des Socceroos, son absence sera compensée par son adjoint avec l’équipe U19 Jürgen Dirkx. Il remplace Phillip Cocu qui va rejoindre Fenerbahçe.