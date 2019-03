Après douze années passées avec la Belgique, et surtout 87 sélections, Marouane Fellaini a décidé de dire stop. Le milieu de terrain belge (31 ans) a en effet annoncé ce jeudi sur son compte Instagram qu’il mettait un terme à sa carrière internationale.

L’ancien joueur de Manchester United, transféré cet hiver au Shandong Luneng Taishan (Chine), aura notamment disputé l’Euro 2016 et deux Coupes du Monde, en 2014 et 2018 (troisième place avec les Diables Rouges).

Le message complet de Marouane Fellaini :

« Après douze années passées à représenter la Belgique au plus haut niveau, j’ai décidé de me retirer du football international. Cette décision n’a pas été facile et je ne la prends pas à la légère, mais j’ai le sentiment que le temps est venu pour moi de me retirer et de permettre à la nouvelle génération de joueurs belges de poursuivre cette période très réussie de l’histoire du football belge. Cela a été un honneur pour moi de représenter mon pays à 87 reprises et d’avoir participé à deux Coupes du Monde et un Euro avec la Belgique. J’ai beaucoup de souvenirs inoubliables avec les Diables Rouges depuis mes débuts en 2007 jusqu’à la Coupe du Monde en Russie l’an dernier, et je suis très fier que la Belgique soit actuellement numéro 1 au classement mondial de la FIFA. Je tiens à remercier tous ceux qui ont joué un rôle lors de ma carrière internationale, en particulier mes coéquipiers, dont beaucoup seront des amis à vie, et tous les entraîneurs avec qui j’ai pu travailler. Je tiens aussi à remercier tous les supporters belges qui ont parcouru le monde entier pour nous soutenir. Je souhaite à l’entraîneur actuel et à l’équipe beaucoup de succès pour les prochains matches de qualification (pour l’Euro 2020, ndlr). Merci la Belgique ! »