Newcastle vient d’annoncer la prolongation du contrat de son gardien n° 1 Martin Dubravka (30 ans), auteur de 17 clean-sheets en 59 apparitions depuis son arrivée à Saint-James’ Park.

Un temps annoncé sur les tablettes du Paris SG cet été, le portier international slovaque (22 sélections) est désormais lié avec les Magpies jusqu’en juin 2025. « C’est un sentiment incroyable, j’adore être ici et je suis heureux de pouvoir rester six ans de plus », a-t-il réagi au site officiel.