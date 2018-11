Après cinq années passées à la tête de l’Irlande, Martin O’Neill n’est plus le sélectionneur de la sélection. La fédération irlandaise de football a officialisé la nouvelle ce mercredi matin à travers un communiqué. « Au nom du conseil d’administration de la FAI, j’aimerais remercier Martin, Roy et l’équipe de direction pour leur travail avec l’équipe de la République d’Irlande au cours des cinq dernières années », a déclaré le président de la fédération Donal Conway.

Nommé le 5 novembre 2013, Martin O’Neill aura donc dirigé l’Irlande pendant 55 rencontres toutes compétitions confondues, dont l’Euro 2016 en France. En Ligue des Nations, sa formation n’a pu se maintenir en Ligue B, suite à une troisième et dernière place dans le groupe 4, dominé par le Danemark et avec le Pays de Galles second.

BREAKING : The Board of the Football Association of Ireland have mutually agreed with Martin O’Neill to part company.

Full Story : https://t.co/zumDg6wvre #COYBIG pic.twitter.com/pxwLLN5e8c

— FAIreland (@FAIreland) 21 novembre 2018