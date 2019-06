Après une année 2019 passée quasiment exclusivement sur le banc (0 titularisation depuis le 1er janvier toutes compétitions confondues), Marvin Martin a officialisé aujourd’hui son départ de Reims, lui dont le contrat expirait cet été en Champagne. Il a annoncé qu’il quittait le club via un message posté sur le compte Twitter du Stade de Reims : « En arrivant à Reims il y a deux ans, l’objectif fixé était de permettre au club de retrouver la place qui est la sienne en L1. Au-delà d’une montée et des records, j’ai découvert un club familial et nous avons vécu une aventure humaine comme on en vit peu dans une carrière. Dans le vestiaire, on a toujours fait bloc, on était des frères. La saison dernière, pour le retour du Stade de Reims en L1, cet état d’esprit a été préservé et transmis par les anciens, et nous avons aussi vécu une saison incroyable sur le terrain et en dehors. Je suis fier d’avoir fait partie de cette aventure et participé au retour de Reims au premier plan. »

« Merci à tous et notamment au peuple rouge et blanc qui a partagé avec nous tous ces moments, a poursuivi l’ex-international français (15 sélections). Un nouveau défi m’attend désormais et je souhaite sincèrement le meilleur au club dans son ensemble, à mes anciens coéquipiers qui vont reprendre le flambeau et à ceux qui les rejoindront. » Pour le moment, aucune éventuelle prochaine destination n’a filtré concernant l’avenir de Marvin Martin (31 ans).

À une semaine de la reprise et avant de se tourner vers un nouveau challenge, Marvin Martin a un message pour vous #MerciMarvin #Stadiste pic.twitter.com/n44TToBstB — Stade de Reims (@StadeDeReims) June 24, 2019

