Arrivé libre de tout contrat à Reims il y a un an et demi, Mathieu Cafaro a mis du temps à s’installer en équipe première mais ça valait le coup d’attendre. Le milieu offensif de 21 ans a déjà marqué à trois reprises cette saison en 17 matches de Ligue 1, en plus un joli coup-franc face à Lens ce week-end en Coupe de France.

L’ancien Toulousain est récompensé de ses performances puisqu’il vient de prolonger son contrat. Le voilà maintenant lié au club promu jusqu’en 2022. Reims aura besoin de son joueur pour assurer un maintien qui est plutôt bien parti cette saison. Les Champenois occupent actuellement la 9e place du classement.