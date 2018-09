Libre comme l’air, Matthias Pogba (28 ans) s’est engagé avec Tours ce jeudi. L’attaquant international guinéen, qui avait passé cet été un test non concluant en Allemagne au KFC Uerdingen 05 (3e division allemande), portera le n° 26 chez l’actuel 9e de National 1. Et le frère de aîné de Paul, passé par l’Angleterre, l’Italie, l’Écosse et les Pays-Bas auparavant, ne manque pas d’ambition.

« J’ai choisi le Tours FC, parce que sur les différents entretiens que j’ai eus avec tous les clubs intéressés, seuls les dirigeants tourangeaux m’ont compris et m’ont donc convaincu de rejoindre leur projet. Depuis février, et ma blessure, je m’entraîne d’arrache pied, pour revenir au meilleur de ma forme, et cela a payé puisque les médecins sont très confiants. La rééducation a été longue et difficile, mais je n’ai jamais renoncé pour revenir au meilleur niveau. Mes principaux objectifs en rejoignant le Tours FC sont de retrouver les terrains, prendre du plaisir, mais également aider le Tours FC et mes coéquipiers à retrouver la ligue 2. Je me sens physiquement et mentalement à 100% et je remercie Monsieur Ettori, Monsieur Torcha et Monsieur Lobello pour leur confiance », a-t-il expliqué.