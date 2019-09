Considéré comme l’un des grands espoirs du MHSC, Joris Chotard a disputé ses premières minutes en Ligue 1 lors de la première journée face à Rennes (86 minutes jouées). Et il espère poursuivre sur cette voie, lui qui bénéficie de la confiance de son club. En effet, Montpellier a annoncé que le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel ce mardi, le jour de ses 18 ans.

Le jeune homme, qui portera désormais le numéro 13, s’est confié sur le site officiel du club. « En début de saison, je n’imaginais pas du tout signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur. Le jour de mon anniversaire en plus, c’est un beau cadeau et en plus la veille du derby (MHSC-Nîmes demain), ça rajoute encore plus d’émotions. C’est une belle surprise, le fruit de mon travail mais aussi une belle marque de confiance du club et du coach. J’en suis vraiment heureux ».

