Après Vitorino Hilton, c’est au tour d’un autre joueur emblématique de poursuivre l’aventure avec le Montpellier HSC. Comme pressenti, Souleymane Camara a prolongé son contrat avec le club pailladin. Arrivé en juillet 2007, l’attaquant sénégalais s’est réjoui de cette nouvelle.

« Comme chaque année, c’est un grand plaisir de poursuivre l’aventure avec le MHSC, chacun à son destin et mon destin est d’être ici aujourd’hui. Je suis vraiment heureux de continuer ici », a-t-il lancé sur le site officiel du club. A 35 ans, Souleymane Camara est le 2ème joueur le plus capé de l’histoire du club (398), derrière Pascal Baills (429) et le deuxième meilleur buteur du club (71) derrière Laurent Blanc (84).