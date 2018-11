Après cinq années passées en tant que sélectionneur de l’Irlande, Martin O’Neill a finalement été remercié par la Fédération irlandaise de football d’un commun accord. Et quatre jours plus tard, la FAI a annoncé son successeur.

Il s’agit de Mick McCarthy, un ancien de la maison, qui a signé un contrat de deux ans. Le technicien âgé de 59 ans sort d’une expérience sur le banc d’Ipswich Town (novembre 2012-avril 2018), mais avait déjà pris les rênes de l’Irlande en tant que sélectionneur de 1996 à 2002.

CONFIRMED | The FAI are delighted to announce that Mick McCarthy is the new Ireland Manager with Stephen Kenny with taking over as U21 Manager.

Full story : https://t.co/Jwxe1142ow #COYBIG pic.twitter.com/aQdZub628Q

— FAIreland (@FAIreland) 25 novembre 2018