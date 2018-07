L’AC Milan enregistre deux nouvelles recrues pour la saison prochaine. Pepe Reina, qu’on ne présente plus, continue donc l’aventure en Serie A du haut de ses 35 ans. Il a signé un contrat de 3 ans avec les Lombards.

L’autre recrue, le latéral croate Ivan Strinic, titulaire lors de ce Mondial 2018 avec sa sélection, a aussi paraphé un contrat de 3 ans avec l’AC Milan.

Ufficiale : @PReina25 e Strinic sono rossoneri https://t.co/rFG5nw6jUy

Official : Reina and Strinic are Rossoneri https://t.co/UCPu1PZ484#weareacmilan pic.twitter.com/YlXQ6GZGhW

— AC Milan (@acmilan) 2 juillet 2018