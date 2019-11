Tottenham n’a pas perdu de temps. Hier soir, le club anglais a annoncé le départ de Mauricio Pochettino. Dès ce matin, les Londoniens ont annoncé l’arrivée de José Mourinho. Le Portugais va être présenté demain à la presse, lui qui ne vient pas seul chez les Spurs.

En effet, le club vient d’annoncer l’arrivée de plusieurs membres dans le staff. « Nous pouvons maintenant confirmer les nominations de Joao Sacramento, Carlos Lalin, Nuno Santos, Ricardo Formosinho et Giovanni Cerra au sein du staff des entraîneurs de José Mourinho ».

We can now confirm the appointments of Joao Sacramento, Carlos Lalin, Nuno Santos, Ricardo Formosinho and Giovanni Cerra as part of Jose Mourinho’s coaching staff.#THFC#COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019