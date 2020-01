Arrivé à Séville cet été après avoir enchaîné les buts en Autriche avec le RB Salzbourg, l’attaquant israélien de 27 ans n’a pas réussi à se faire une place en Andalousie, n’entrant pas dans les plans de l’entraîneur Julen Lopetegui. Ce dernier ne l’a utilisé qu’à deux reprises en Liga, le faisant entrer en fin de match à chaque fois, mais lui a donné un certain temps de jeu en Europe avec six apparitions en Europa League (pour 3 buts et 1 passe décisive).

Luuk de Jong, également arrivé cet été, lui est préféré. Et alors qu’il était annoncé dans le viseur de Bordeaux, c’est en Allemagne que Dabbur continuera sa carrière. Séville vient ainsi d’officialiser un accord pour la vente de son joueur à Hoffenheim. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé, mais les médias espagnols évoquaient une somme s’approchant des 15 millions d’euros qui avaient été déboursés par Séville il y a un an.