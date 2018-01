Le milieu offensif belge Charly Musonda quitte Chelsea. Très peu utilisé chez les Blues cette saison, il a disputé 214 minutes en délivrant une passe décisive en championnat et s’illustrant en Coupe d’Angleterre avec un but et une passe décisive.

En manque de temps de jeu à Chelsea, Charly Musonda va rebondir du côté de l’Ecosse. Le milieu offensif de 21 ans s’est engagé avec le Celtic Glasgow pour un prêt de 18 mois et portera le numéro 67.

Musonda is ours.#CelticFC have completed the signing of Charly Musonda from @ChelseaFC on an 18-month loan deal. Welcome to Paradise, Charly !

https://t.co/btGleDKThE pic.twitter.com/5659BS4FGG

— Celtic Football Club (@CelticFC) 29 janvier 2018