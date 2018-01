Arrivé à Nantes à l’été 2015, Wilfried Moimbé a globalement très peu joué avec les Canaris. Et il quitte déjà La Beaujoire, direction la D2 anglaise et Oldham Athletic, avec qui il s’engage librement après avoir rompu son contrat.

« Wilfried Moimbé quitte le FC Nantes. Le défenseur, qui a résilié son contrat avec le Club, a choisi de relever un nouveau challenge en Angleterre après deux saisons et demi passées sur les rives de l’Erdre. Wilfried Moimbé poursuivra sa carrière sous les couleurs de la formation anglaise d’Oldham Athletic, actuellement 22ème du championnat de League One », a indiqué le club via un communiqué sur son site officiel.