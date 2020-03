Le Stade de Reims protège ses arrières. L’actuel cinquième de Ligue 1 a officialisé ce mercredi la prolongation de sa pépite Nathanaël Mbuku (18 ans). Le jeune ailier gauche initialement en Pro 2 a déjà effectué onze apparitions avec le club champenois en Ligue 1 cette saison.

Le soulier d’argent du dernier Mondial U17 a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2023. L’intéressé va donc intégrer définitivement l’effectif professionnel et portera le numéro 21. La prolongation de Mbuku met en exergue une nouvelle fois la volonté du Stade de Reims de s’appuyer sur des jeunes talents.

On sait que cette période de confinement n’est pas facile alors on a une bonne nouvelle pour vous, livrée directement à domicile ! @N_Mbuku a prolongé avec les Rouge et Blanc jusqu'en 2023 ! https://t.co/c6ayfVQakp#TeamSDR pic.twitter.com/itMr6G4wuU

— Stade de Reims (@StadeDeReims) March 18, 2020