Arrivé en février dernier pour remplacer un Brendan Rodgers parti du côté de Leicester, Neil Lennon devait initialement venir en tant qu’intérimaire. Il a su forcer son destin avec un triplé réussi cette saison.

C’est donc logiquement que ses dirigeants ont décidé de le prolonger. L’entraîneur de 47 ans a signé un nouveau contrat d’un an. Il est maintenant lié avec les Bhoys jusqu’en juin 2020.

Passion. Commitment. Belief.

Celtic Football Club is delighted to announce that Neil Lennon has been confirmed as the new manager of #CelticFC on a 12-month rolling contract.

— Celtic Football Club (@CelticFC) May 31, 2019