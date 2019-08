Newcastle accélère sur son mercato. Allan Saint-Maximin (Nice) devrait être annoncé rapidement, lui qui a passé sa visite médicale aujourd’hui. Mais il n’est pas le seul à rejoindre les Magpies.

Le club de Premier League vient d’annoncer la signature de Jetro Willems. Le footballeur âgé de 25 ans est prêté pour une saison avec option d’achat par l’Eintracht Francfort.

#HelloJetro

The full story on @JetroWillems_15's arrival at St. James' Park.https://t.co/xk4sU0nExS #NUFC pic.twitter.com/u3JgQplaMu

— Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2019