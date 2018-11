C’est une étonnante information qui nous parvenait ce mercredi matin. En effet, L’Équipe révélait que Nicolas Anelka devrait arriver au LOSC afin d’intégrer le staff de Christophe Galtier. Une information confirmée par le technicien nordiste ce mercredi puis officialisé par les Dogues dans la foulée.

« Un nouveau visage rejoint le LOSC et les pelouses du Domaine de Luchin : l’ancien attaquant international français de 39 ans, Nicolas Anelka, interviendra auprès du centre de formation lillois et de ses jeunes pensionnaires en tant que conseiller, plus particulièrement sur le travail et le poste spécifiques d’attaquant », est-il écrit sur le communiqué du LOSC.