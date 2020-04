Le monde du football est à l’arrêt mais en coulisses on continue à travailler. Alors qu’il se trouve dans une bien mauvaise situation sportive (20e de Premier League, à 6 points du premier non relégable), Norwich vient d’enregistrer son premier renfort pour la saison prochaine.

Il s’agit de l’international luxembourgeois (21 sélections, 3 buts) Danel Sinani. Le milieu de terrain de 23 ans, auteur d’une très grosse saison à Dudelange (24 buts et 8 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues), arrivait en fin de contrat en juin. Il a signé en faveur des Canaries pour un bail de trois ans.

Norwich City are delighted to confirm the signing of Luxembourgish midfielder Danel Sinani !

The 23-year-old will join the Club at the start of next season.

