C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le Paris SG a un nouveau secrétaire général. Son nom : Victoriano Melero. Juriste de formation, ce dernier exerçait auparavant les fonctions de directeur général adjoint de la Fédération Française de Football, de directeur du cabinet du président Noël Le Graët et de coordinateur du programme fédéral de l’Euro 2016.

« Le Paris Saint-Germain annonce la nomination de Victoriano Melero en qualité de Secrétaire général. À ce poste nouvellement créé pour compléter et renforcer la structure du Club, il aura pour mission de coordonner les stratégies d’Affaires juridiques, d’Affaires publiques, de compliance et d’Assurances intéressant le Club. Au sein du Paris Saint-Germain, Victoriano assurera les relations avec les clubs et institutions françaises, européennes et internationales en relation avec le Président Nasser Al-Khelaifi. Il supervisera la Direction juridique, les activités d’assurance, et veillera au respect des Lois et Règlements de toute nature sous la direction du Directeur général délégué Jean-Claude Blanc. Il exercera ses missions en s’appuyant sur l’ensemble des juristes de l’entreprise, en collaboration étroite avec les Directeurs généraux adjoints Philippe Boindrieux, Frédéric Longuepée et le Directeur sportif Antero Henrique », peut-on lire sur le communiqué.