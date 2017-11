L’UEFA vient de confirmer quelques changements à venir pour l’édition 2018/2019 de la Ligue des Champions. Notamment durant la phase de poules où les horaires de match ont été modifiés.

« Il a été décidé de prévoir deux heures de coup d’envoi séparées en UEFA Champions League, à savoir 19 heures (deux matches) et 21 heures (six matches), ce qui permettra aux supporters de suivre encore davantage de rencontres. Les coups d’envoi sont aujourd’hui le plus souvent donnés à 20h45 », peut-on lire sur le communiqué.