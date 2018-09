Le défenseur américain, Oguchi Onyewu (36 ans) vient de mettre fin à sa carrière. Révélé au FC Metz où il a fait ses débuts professionnels, il a explosé au Standard de Liège. En 2009, il rejoint à la surprise générale l’AC Milan où il ne trouvera jamais sa place. S’en suivront des expériences à Twente, Malaga ou encore Charlton.

Libre depuis un an et la fin de son aventure avec l’Union de Philadelphie, il a décidé de raccrocher les crampons et l’a annoncé via les réseaux sociaux par une phrase :« D’un enfant qui a grandi à Olney MD, à jouer pour certains des plus grands clubs du monde ... Ce sport m’a tellement donné. »