Arrivé en remplacement de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer a fait de l’excellent travail depuis son arrivée à Manchester United. En effet, le club enchaîne les bonnes performances et revient dans la course à la Ligue des Champions.

C’est donc tout naturellement que la Premier League l’a nommé entraîneur du mois de janvier. « Cela signifie que nous avons été l’équipe du mois, le staff et les joueurs, donc nous avons bien joué. Nous voulons gagner des matchs, nous voulons progresser dans ce championnat et ce n’est que le début », a ainsi déclaré le principal intéressé.

Another W for Ole Gunnar Solskjaer

Your @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/8Joh22m6tI

— Premier League (@premierleague) 8 février 2019