C’est fait Olivier Giroud a prolongé son contrat d’une saison avec Chelsea. L’attaquant français, dont le bail arrivait à échéance, est maintenant lié à son club jusqu’en 2020. Malgré les intérêts de l’OL, l’OM ou de Nice, l’option de prolongation a été activée. Il ne rentrera pas tout de suite en France.

Arrivé en janvier 2018, le joueur de 32 ans a disputé 62 matches avec les Blues et a inscrit 17 buts. Il pourrait encore améliorer ce total d’ici la fin de saison car il lui reste la finale de Ligue Europa à disputer. Une compétition dont il est le meilleur réalisateur (10 buts) cette saison.

Allez les Bleus ! @_OlivierGiroud_ has signed a contract extension with the Blues !

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 21, 2019