Manchester City vient d’annoncer la prolongation de contrat de Nicolas Otamendi (29 ans).

Le défenseur international argentin, excellent cette saison sous les ordres de Pep Guardiola, est désormais lié aux Citizens jusqu’en juin 2022.

Sir, yes sir !

The General @Notamendi30 has today signed a new deal ! pic.twitter.com/LRTs4zlMci

— Manchester City (@ManCity) 17 janvier 2018