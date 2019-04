En poste depuis 2015, Pal Dardai (43 ans) vit ses dernières semaines dans la peau de l’entraîneur du Hertha Berlin. Le club allemand a annoncé ce mardi le départ à la fin de la saison de son coach hongrois.

« Nous sommes récemment arrivés à la conclusion qu’une nouvelle stimulation durant l’été était la bonne chose à faire pour l’équipe », a expliqué le directeur général Michael Preetz dans son communiqué. Après un bon début de saison, le club de la capitale allemande est en totale perte de vitesse avec 5 défaites de suite en Bundesliga. Le Hertha occupe la 11e place du championnat à 5 journées de la fin.

Official : @paldardai will leave his position at the end of the season. #hahohe pic.twitter.com/WxzrlBQA9m

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) April 16, 2019