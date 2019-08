C’est désormais officiel. Pape Cheikh Diop (22 ans) est de retour au Celta Vigo, club où il a évolué entre 2013 et 2017. Il arrive donc en provenance de l’Olympique Lyonnais, où il aura joué 13 match de Ligue 1 depuis août 2017. Le milieu de terrain est prêté un an avec option d’achat (10 millions d’euros, bonus compris) a communiqué le club espagnol.

« Pape Cheikh rentre chez lui, après le retour de Santi Mina et de Denis Suarez, et complète cet "alignement" des joueurs ayant évolué au RC Celta. Pape est un joueur au grand déploiement physique, avec une grande puissance de conduite, une précision dans les passes et une énorme capacité à appuyer fermement et à récupérer les balles. Footballeur de grande qualité avec le ballon, il s’est entraîné dans les catégories inférieures du Celta, club dans lequel il s’est distingué en 2013 et a été transféré au club français il y a deux ans », précise de club sur son site officiel. Le joueur sera présenté lundi prochain (19 août) au Stade Abanca Balaído. Il portera le numéro 24.

