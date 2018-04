Nommé coach de West Bromwich Albion le 29 novembre dernier, Alan Pardew espérait relancer sa carrière d’entraîneur après son licenciement de Crystal Palace la saison dernière. C’est raté.

WBA vient en effet d’annoncer qu’il se séparait du technicien britannique. Le dernier du classement de Premier League a décidé de nommer, pour le moment, Darren Moore à la tête de l’équipe première.

West Bromwich Albion and Alan Pardew have agreed to mutually part company following discussions between both parties.#WBAhttps://t.co/5nB4TJWdes

— West Bromwich Albion (@WBA) 2 avril 2018