Depuis le départ d’Alisson Becker pour Liverpool, l’AS Roma se cherchait un gardien d’envergure. Et le club de la Louve l’a sûrement trouvé avec Pau López (24 ans) dont l’arrivée a été officialisée. L’Espagnol rejoint la Ville éternelle contre un chèque de 23,5 millions d’euros en provenance du Betis Séville.

Après une belle saison en Andalousie (32 matches) où il notamment brillé en Europa League, le dernier rempart va découvrir un nouveau championnat après l’Angleterre et l’Espagne. Il s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les sixièmes de la dernière Serie A. « Il est presque impossible de dire non à un club comme la Roma. C’est un pas important dans ma carrière. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi », a-t-il déclaré sur le site officiel de la Roma.

