Un an et puis s’en va. Arrivé à Barcelone l’été dernier contre 40 millions d’euros, Paulinho refait déjà ses valises et revient à Guangzhou Evergrande, son club d’origine. Le Brésilien est prêté une saison avec option d’achat obligatoire.

Un retour pour le moins surprenant, qui va libérer des places au milieu de terrain, et surtout, une place de joueur extracommunautaire pour que des joueurs comme Arthur Melo puissent être enregistrés.