Arrivé en 2011 à Stoke City, Peter Crouch n’est pas prêt de s’arrêter. A 36 ans, le géant anglais vient de prolonger son contrat, alors qu’il était en fin de contrat en juin prochain.

« Stoke City est heureux d’annoncer que Peter Crouch a signé une prolongation de contrat d’une année, engageant notre attaquant jusqu’à l’été 2019 ». Une bonne nouvelle pour l’ancien joueur de Liverpool.

#SCFC are delighted to announce that @petercrouch has signed a one-year contract extension, committing the talismanic striker to the club until at least the summer of 2019. pic.twitter.com/UmbwpLEaYs

— Stoke City FC (@stokecity) 28 novembre 2017