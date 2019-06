Cette saison, Petr Cech, portier d’Arsenal, a annoncé qu’il allait prendre sa retraite. Rapidement, la presse anglaise a indiqué que le gardien allait faire son retour à Chelsea pour occuper un poste de directeur sportif.

Les Blues viennent d’officialiser son retour ce vendredi. « Petr Cech revient à Chelsea en tant que conseiller technique et conseiller à la performance. L’objectif de son travail sera de fournir des conseils sur tous les aspects du football et de la performance dans l’ensemble du club, ainsi que d’intégrer et de faciliter les liens entre nos équipes masculines et celles de l’académie ». Cech revient donc à la maison lui qui avait quitté Chelsea en 2015.

.@PetrCech is our new Technical and Performance Advisor ! Welcome back, Big Pete ! — Chelsea FC (@ChelseaFC) 21 juin 2019

