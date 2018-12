C’était annoncé par la presse anglaise depuis quelques semaines déjà, et c’est maintenant officiel. La petite pépite citizen Phil Foden a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2024.

« Nous sommes enchantés d’avoir sécurisé sa présence pour les prochaines 5 années et demi. C’est un talent incroyable et un pur produit de Manchester City, donc c’est ici qu’il veut jouer au football. Avec Pep et les joueurs qu’il a autour, il est au meilleur endroit possible pour progresser », a expliqué le directeur du football skyblue Txiki Begiristain.

He’s one of our own… and that’s the way it’s staying !@philfoden has today signed a new deal at the Club keeping him a #mancity player until 2024 !

STORY : https://t.co/zjd9VfLXlf pic.twitter.com/kqnczyVMao

— Manchester City (@ManCity) 10 décembre 2018