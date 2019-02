C’était attendu depuis plusieurs semaines maintenant. Le défenseur anglais de Manchester United Phil Jones a prolongé son contrat jusqu’en 2023, avec la possibilité d’ajouter une année supplémentaire. « Je suis ravi d’avoir signé un nouveau contrat. Manchester United a été une grande partie de ma vie pendant huit ans et j’aime tout dans ce club », a déclaré le principal intéressé.

De son côté, Ole Gunnar Solskjaer s’est montré ravi de cette prolongation. « Phil sait ce qu’il faut pour être un joueur de Manchester United. Il a remporté les titres de Premier League, de FA Cup et d’Europa League. Il est maintenant l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe. Il approche de ses 27 ans et entre dans la demi-année. Nous sommes ravis que Phil ait promis son avenir au club ».