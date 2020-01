Ce week-end, Angers a perdu sa pépite Rayan Aït Nouri sur blessure. Le SCO a donné de ses nouvelles ce lundi via un communiqué de presse publié sur son site officiel. « Heurté violemment par le milieu de terrain de l’OGC Nice Hichem Boudaoui, Rayan Aït Nouri a dû quitter ses partenaires samedi soir à la 43ème minute du match comptant pour la 20ème journée de Ligue 1 Conforama. Si le milieu azuréen a été sanctionné d’un carton jaune, les conséquences de ce contact pour le jeune latéral gauche sont toutefois plus importantes. Il souffrait samedi d’une double fracture de la mâchoire. La décision de l’intervention a donc été prise rapidement. Il s’est ainsi fait opérer hier après-midi et devrait sortir dans la journée ».

Puis il a été précisé : « L’opération s’est bien passée pour Rayan qui va désormais profiter des siens pour se ressourcer pendant les prochains jours. Son indisponibilité est estimée entre 2 mois et demi et 3 mois.L’ensemble du club sera à ses côtés pour lui permettre de revenir plus fort et lui souhaite un bon rétablissement. Courage Rayan ! » Le joueur sera donc absent plusieurs mois, lui qui était courtisé par l’OL ou encore Crystal Palace.