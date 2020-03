Si l’Angleterre n’est pas autant touchée par le coronavirus que l’Italie, l’Espagne et la France, elle voit le virus se propager à grande vitesse sur son territoire. Et le football britannique n’est pas non plus épargné. Le Portsmouth FC, pensionnaire de League One (D3 anglaise), a fait savoir ce samedi sur son compte Twitter que quatre de ses joueurs ont été testés positifs au COVID-19.

Le club avait communiqué ce matin que James Bolton, Andy Cannon et Sean Raggett étaient positifs avant d’affirmer un quatrième cas cet après-midi, concernant Haji Mnoga, joueur de 17 ans. « Les quatre joueurs s’auto-isolent actuellement, conformément aux directives du gouvernement et nous leur adressons toutes nos pensées », déclare l’ancien club de Premier League. Portsmouth attend désormais les résultats de 10 tests supplémentaires ...