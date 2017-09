Arrivé en 2013 au RB Leipzig, Yussuf Poulsen va continuer encore plus longtemps son incroyable aventure avec le club qui s’est hissé pour la première fois en Ligue des Champions un an seulement après sa promotion en Bundesliga.

L’attaquant danois de 23 ans est désormais lié au club jusqu’en 2021. Le RB Leipzig a annoncé cette prolongation sur son site officiel.

Very happy to have extended my contract at @DieRotenBullen until !! #MyTeam #YP9 #2021 #RBLeipzig pic.twitter.com/XysvkRFtcK

— Yussuf Y. Poulsen (@YussufYurary) 14 septembre 2017