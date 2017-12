La période des transferts va bientôt s’ouvrir en Europe et les clubs sont à l’affût pour faire des bonnes opérations, bien rares en période hivernale habituellement. Mais les clubs ont toute l’année pour prolonger leur joueur ou leur faire signer un premier contrat pro.

C’est bien ce que vient de faire Manchester United avec le jeune et très grand espoir Angel Gomes. Le milieu offensif anglais est considéré comme un futur très grand joueur. Une bonne opération pour les Red Devils.

Christmas is always a good time for Angels...

We are delighted to announce that @AGomes_47 has signed his first professional contract with #MUFC !

https://t.co/CQ1PVGMrZg pic.twitter.com/qdF8xx6asp

— Manchester United (@ManUtd) 13 décembre 2017