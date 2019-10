Sous contrat jusqu’alors avec adidas, le Maroc change d’équipementier. Les Lions de l’Atlas seront désormais équipés par Puma. Les deux parties viennent de conclure un partenariat longue durée qui prend effet immédiatement.

Ce partenariat étend l’influence de PUMA sur les équipes du continent africain et porte à cinq le nombre de nations sponsorisées par la marque au félin, le Maroc rejoignant l’Égypte, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. À noter qu’il s’agit d’un retour aux sources pour Puma et le Maroc qui ont déjà collaboré à deux reprises par le passé.

