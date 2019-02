Aujourd’hui, la marque sportive Puma a annoncé avoir trouvé un accord avec Manchester City afin d’équiper les Skyblues la saison prochaine. Ce partenariat à long terme débutera en juillet 2019 et durera 10 ans selon la presse anglaise. Dans un communiqué, la marque s’est dit enchantée de cet accord avec City Football Group qui représente le plus gros contrat jamais signé par Puma. La presse anglaise parle elle de près de 75 M€ par an (soit 750 M€ sur dix ans). Pour sa part, Ferran Soriano, directeur général de City Football Group, a également réagi à ce nouveau partenariat dans ce communiqué.

« Cette annonce ouvre un nouveau chapitre très enthousiasmant pour City Football Group. Notre relation avec Puma porte sur cinq clubs de City Football Group répartis sur quatre continents (Manchester City FC, Melbourne City FC, Girona FC, Club Atlético Torque et Sichuan Jiuniu FC, ndlr), et redéfinit la notion de partenariat sportif à une échelle véritablement mondiale, tout en restant judicieuse au niveau local et authentique pour les fans du monde entier. Puma partage notre ambition de relever des défis audacieux. Nous sommes impatients de concrétiser ce qui est à nos yeux un partenariat révolutionnaire », a ainsi déclaré le directeur général de City Football Group.