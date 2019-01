Équipementier de l’Égypte durant la période faste de l’équipe entre 2006 et 2010 ponctuée de trois titres continentaux, Puma avait laissé sa place au profit d’Adidas qui avait profité de l’émergence de Mohamed Salah et des Pharaons au Mondial 2018. Le maillot de l’Égypte avait alors été un joli succès commercial.

La marque au félin a décidé de revenir aux fondamentaux en signant un nouveau partenariat avec la fédération égyptienne de Football et ce, dès la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu sur ses terres en juin prochain comme l’a confirmé Johan Adamsson, Directeur du marketing sportif et des licences sportives chez PUMA. « Nous espérons que PUMA et les Pharaons retrouveront la voie de leur succès commun, à commencer par le titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. »

