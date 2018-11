C’était dans l’air depuis plusieurs jours mais c’est désormais officiel ! Joueur de Manchester City depuis l’été 2015, lui qui évoluait alors à Liverpool, Raheem Sterling a prolongé son contrat avec les Citizens ce vendredi.

Alors que son bail courait jusqu’en juin 2020, l’international anglais a prolongé de trois ans, pour avoir un nouveau contrat jusqu’en 2023. Pour rappel, le joueur de 23 ans a pour le moment inscrit sept buts et délivré sept passes décisives en 14 matches toutes compétitions confondues cette saison.

He’s going nowhere ! @sterling7 has today committed himself to the Club until 2023 ! #mancity pic.twitter.com/vActYqKxUR

— Manchester City (@ManCity) 9 novembre 2018